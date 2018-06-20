Видео инцидента у "Северной Короны": пострадал один человек

На рабочего завалился экскаватор.

Днем 25 апреля на набережной реки Карповки, 31, произошло ЧП у известного петербургского долгостроя. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС, в результате инцидента пострадал один человек. По предварительной информации, во время обрушения гостиницы на рабочего, уроженца Киргизии, 36-летнего Олима Насретдинова завалился экскаватор. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшего пытаются откопать из-под завалов. Машинист экскаватора "Вольво" смог самостоятельно покинуть кабину. Поступают сообщения, что обвалилась конструкция заброшенного здания.

Отель "Северная Корона" начали строить на набережной реки Карповки еще в конце 1980-х гг. Завершить проект так и не удалось из-за проблем с финансами и нестабильной обстановки в стране. Долгострой долгие годы стоял заброшенным. В народе стали ходить слухи, что здание проклято. В прошлом году было принято решение его снести.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV