В Петербурге продают гостиницу "Выборгская" за миллиард рублей 

Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Во вторник, 23 апреля, стало известно, что в Петербурге продают гостиницу "Выборгская". Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Здание, которое находится на пересечении Торжковской и Лисичанской улиц продают за 1 миллиард рублей.

Гостиница Выборгская - одна из самых больших и доступных по цене отелей города, построенная в начале 1960-х в Ленинграде по типовому проекту.

Здание гостиницы состоит из 3-х прилегающих друг к другу корпусов общей площадью 10616,5 кв.м сказано в объявлении

Площадь объекта составляет 6000 кв.м. По словам продавца, в гостинице есть все инженерные коммуникации, электроснабжение и водоснабжение. Кроме того, покупатель получит за миллиард и автостоянку в 280 кв.м. Также в объявлении отметили, что возможна достройка 6-го этажа.

Гостиница "Выборгская" построена в начале 60-х годов прошлого столетия.

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Фото:авито