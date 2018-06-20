Сотрудникам "Кошкипас" удалось спасти малыша.

Во вторник, 23 апреля, в Шушарах в черной вентшахте застрял белый котенок. Об этом сообщают в группе "Кошкипас".

Так, инцидент произошел на Школьной улице. По словам спасателей, усатый упал вероятнее всего с чердака, и сидел в вентшахте уже вторые сутки.

Мы поднялись в квартиру и прямо от двери услышали душераздирающее мяуканье. Оно доносилось из кухни примерно на уровня пола за стеной там, где выше находилось отверстие вентшахты сказано в сообщении

Специалисты опустили в канал камеру и увидели на экране белоснежного котенка с голубыми глазками. Малыш истощенно мяукал.

Почесав репки, мы решили опустить котёнку что-нибудь типа простыни - авось зацепится и вылезет. Но потом поняли, что он еще очень мелкий, и скорее всего не сможет не то что сам лезть вверх по тряпке, а просто даже удержаться на ней. Посему идею с простынёй отмели и стали ваять самодельную удавку из толстой веревки, нашедшейся у заявителя рассказывают специалисты

В итоге с помощью бумажного скотча, который в умелых руках превратился в скользящую петлю, вытащили котенка. В данный момент спасатели взяли голубоглазого блондина на передержку. В дальнейшем специалисты надеются, что кто-нибудь из ответственных петербуржцев заберет это чудо к себе домой.

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Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум/вк