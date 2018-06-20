Такая реакция последовала после инцидента с жестоким охранником в ЛГУ имени Пушкина.

Зоозащитники предложили ввести в Петербурге пост омбудсмена по животным. Соответствующее обращение отправлено спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову и председателю комитета по образованию Жанне Воробьевой.

Такая реакция последовала после инцидента с жестоким охранником в ЛГУ имени Пушкина. Напомним, что в минувший понедельник, 22 апреля, мужчина со всей силы швырнул об пол забежавшую в общежитие кошку. Видео было быстро распространено по социальным сетям. По инициативе студентов и администрации университета было составлено заявление в полицию. В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными".

Многие беспризорные животные становятся жертвами догхантеров , и граждан, которые чувствуют свою безнаказанность

сказано в сообщении зоозащитников

Кроме того, организаторы фестиваля МимиFEST написали письмо в Комитет по образованию, в котором попросили ведомство организовать школьные уроки ответственного отношения к животным.

Ранее мы сообщали о том, что ЧОП прокомментировал действия охранника, швырнувшего беременную кошку в общежитии ЛГУ им. Пушкина

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