Видео: отель "Северная корона" до обрушения экскаватора

Канал Piter.TV публикует уникальные кадры с квадрокоптера, снятые незадолго до ЧП на территории знаменитого объекта.

Сегодня днем, 25 апреля, в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП на территории недостроенного отеля "Северная корона". Во время работ по сносу объекта по непонятным пока причинам один из экскаваторов завалился на бок. Он придавил рабочего, который вскоре скончался. По одной из версий, спецтехника не справилась с нагрузками из-за частичного обрушения остова здания. Однако эксперты МЧС и представители городской власти не подтвердили эту версию.

Несколько дней назад канал Piter.TV проводил воздушную съемку объекта. В кадр, в частности, попали работы по сносу здания "Северной короны". Наш квадрокоптер также снял тот самый экскаватор, который сегодня придавил строителя. На видео можно заметить, что техника функционирует исправно, ее работе ничего не угрожает.

На свежих кадрах, сделанных нашим мобильным корреспондентом, экскаватор уж завален на бок. Вокруг него суетятся спасатели и рабочие. Однако вернуть спецтехнику на место им пока не удается.

В зоне аварии работают представители СК РФ, эксперты устанавливают причины происшествия.

Видео: Piter.TV