Съёмки фильма ограничат движение в центре Петербурга

Также движение ограничат из-за проведения учений.

Кинокомпания "Дирекция кино" снимает в Санкт-Петербурге фильм "Союз спасения". В связи с этим с семи утра 1 ноября и до двух ночи 2 ноября перекроют движение по Миллионной улице (от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка). Об этом сообщает пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также, 26 октября на час, с 10:30 до 11:30 будет перекрыто движение для проезда транспортных средств по набережной Обводного канала от Измайловского проспекта до Бронницкой улицы. Это связано с проведением учений сил и средств гражданской обороны.

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Фото: Екатерина Михайловна/ ВК