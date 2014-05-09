С дорог Петербурга за сутки вывезли более 21 тысяч "кубов" снега

Последствия снегопадов в городе еще продолжают устранять.

С дорог Петербурга за сутки вывезли более 21 тысяч кубометров снега. Об этом 8 марта рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Отдельно отмечается, что днем 8 марта на уборке улиц задействовано 1122 единицы техники и 1138 специалистов ручного труда дорожных предприятий города. Они сметают выпавший снег с тротуаров и проезжей части дорог, формируют валы и вывозят снег на пункты "Водоканала", где его принимают и плавят. С начала зимы на этих пунктах приняли более 1 млн 235 тысяч кубометров снега, отмечают в комитете.

Городские сады, парки, скверы, аллеи и бульвары убирают около 300 единиц техники и почти 100 специалистов ручного труда.

Тем временем, снег в городких дворах 8 марта убирают более 6 тысяч дворников. Второй подряд праздничный уик-энд для коммунальных служб объявлен рабочими днями.

Фото: Piter.tv