С дома по улице Восстания убрали нелегальную "пивную" вывеску

В центре города власти Петербурга уже в шестой раз убрали незаконную рекламу Beer House.

Как сообщают местные жители, с улицы Восстания убрали нелегальную вывеску. Ранее Piter.tv писал о том, что на данном здании табличка Beer House появилась в седьмой раз . Смольный вновь отреагировал на заявление местных жителей о незаконных конструкциях на историческом объекте в центре города.

Уже не в первый раз владелец пивной сети размещает незаконные вывески. Рекламу убирали с здания по Московскому проспекту, улице Некрасова и других. На этот раз демонтаж конструкции занял менее получаса.

Напомним, что в Петербурге за 2017 год правительство выписано штрафов за незаконные рекламные и информационные вывески на сумму в 300 миллионов рублей. Большая часть из этих средств идут на благоустройство территории. В настоящее время планируется проводить регулярные ежемесячные рейды по борьбе с данной проблемой.