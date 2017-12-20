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С дома по улице Восстания убрали нелегальную "пивную" вывеску

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В центре города власти Петербурга уже в шестой раз убрали незаконную рекламу Beer House.

Как сообщают местные жители, с улицы Восстания убрали нелегальную вывеску. Ранее Piter.tv писал о том, что на данном здании табличка Beer House появилась в седьмой раз. Смольный вновь отреагировал на заявление местных жителей о незаконных конструкциях на историческом объекте в центре города.  
 
Уже не в первый раз владелец пивной сети размещает незаконные вывески. Рекламу убирали с здания по Московскому проспекту, улице Некрасова и других. На этот раз демонтаж конструкции занял менее получаса. 
 
Напомним, что в Петербурге за 2017 год правительство выписано штрафов за незаконные рекламные и информационные вывески на сумму в 300 миллионов рублей. Большая часть из этих средств идут на благоустройство территории. В настоящее время планируется проводить регулярные ежемесячные рейды по борьбе с данной проблемой. 
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Теги: beer house , вывеска , улица восстания
Категории: Новости СПб

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