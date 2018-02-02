Вывеска пивбара в 7-й раз появилась на историческом доме на улице Восстания

До этого по решению властей рекламную конструкцию демонтировали 6 раз подряд.

Жители Центрального района Петербурга жалуются на очередное нарушение благоустройства городской среды на улице Восстания. Здесь на одном из исторических домов в 7-й раз появилась крупная рекламная вывеска сетевого пивбара.

Речь идет о доме №24/27, построенном в середине 19 века. Памятник архитектуры теперь украшает вертикальная желтая вывеска с подсветкой на высоте 3-4 этажей. Очевидцы сняли на фото момент установки рекламной конструкции и выложили снимки в Сеть. По словам жителей дома, ранее точно такая же вывеска появлялась на доме № 24 не менее 6 раз. В каждом случае ее демонтировали по решению городских властей. Градозащитники без сомнений называют установку баннера незаконной.

Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте скандала. Он снял на видео сам пивбар, который расположен на соседней улице Некрасова в доме № 25. Стены этого здания украшают две световые рекламные конструкции. Однако у Piter.TV нет информации о том, насколько законной была их установка. Репортер также подтвердил факт установки рекламы на здании по улице Восстания. из-за которой и разгорелись споры в социальных сетях.

Фото: социальные сети