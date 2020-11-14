С дома на Долгоозерной срезали 20-летний дикий виноград

Горожане сообщили, что их ввели в заблуждение, сказав, что будут убраны "сухие ветки винограда", но по итогу "все стволы винограда варварски были обрублены".

В субботу, 31-го июля, в Приморском районе жители сообщили в социальных сетях, что 20-летнюю стену дикого винограда, растущего на доме 1 Долгоозерной улицы, срезали. Об этом горожане сообщили в группе "Приморский Онлайн. Новости нашего района. СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Сергея Иванова, автора поста, растение было "визитной карточкой", жители ухаживали за ним – подрезали, монтировали сетки, подвязывали. Иванов отмечает, что виноград никому не мешал, особенно соседям, на чьих балконах он располагался. Жители предполагают, что виновник "благоустройства" председатель их ЖСК. Горожане сообщили, что их ввели в заблуждение, сказав, что будут убраны "сухие ветки винограда", но по итогу "все стволы винограда варварски были обрублены".

Ранее мы сообщали, что в Кронштадт из питомника вернули 100-летнюю лозу для украшения стен офицерских флигелей.

Фото: Вконтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Сергей Иванов

