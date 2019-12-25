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С должника по алиментам взыскали более 950 тысяч рублей для сына-подростка
Сегодня, 14:08
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himif

С должника по алиментам взыскали более 950 тысяч рублей для сына-подростка

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Петербуржец не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетнего сына.

С петербуржца, задолжавшего крупную сумму денег по алиментам на несовершеннолетнего сына, взыскали 950 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ведомство пожаловалась мать ребенка и бывшая супруга мужчины.

Отмечается, что должник оказался дееспособным родителем и должен был переводить на содержание 13-летнего сына четверть всех видов дохода по решению суда, однако не выплачивал деньги в полном объеме. Защищая права подростка, прокурор обратился с иском в суд, инстанция удовлетворила требования. Ведомство проконтролирует непосредственную выплату задержанных алиментов.

Ранее мы писали, что суд оправдал щедрого на продажи гендиректора завода, не платившего налоги и зарплаты.

Фото: pixabay

Теги: алименты, долг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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