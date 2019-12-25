Суд оправдал щедрого на продажи гендиректора завода, не платившего налоги и зарплаты

Мужчина успел продать вверенное ему имущество по заниженной цене и слишком дешево реализовать оборудование по договору.

Пушкинский районный суд Петербурга оправдал гендиректора АО "Финнград" Дмитрия Лазарева по шести эпизодам о невыплате зарплаты, растрате, злоупотреблении полномочиями и сокрытии денежных средств. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в деяниях мужчины не нашли состава преступления.

Изначально обвинение полагало, что с марта по июль 2018 года Лазарев подписал несколько договоров-купли продажи погрузчиков, не оценив рыночную стоимость. Покупателем в этой сделке был ООО "Цемцентр "Обводный", а продавцом – сам бетоносмесительный завод. Стоимость погрузчиков оценивалась в 1,5 и 2,5 млн рублей соответственно, хотя рыночная стоимость погрузчиков на момент продажи была на отметке в 9,3 млн рублей. Кроме того, Лазарев более двух месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату, не выплатил в срок 18 млн рублей налогов и передал часть вверенного ему имущества в собственность ООО "Домстройкомплект", с которым заключил договоры поставки. Завод обязался передать партнеру несколько десятков различных видов оборудования для производства железобетонных панелей, а компания, в свою очередь, оплатить оборудование. Отмечается, что при этом Лазарев значительно занизил стоимость продаваемого имущества: оборудование реализовали за 10 млн рублей, хотя его рыночная цена составляла свыше 43 млн рублей. Так гендиректор противоправно истратил вверенное ему чужое имущество.

Немногим ранее, 25 июня, аналогично оправдали гендиректор ООО "Весна Сервис" Юрия Гоняева, рассказали в пресс-службе.

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Фото: Piter.TV