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С декабря водители смогут проехать по временной дороге у путевода во Всеволожске
Сегодня, 13:42
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lizapoluda

С декабря водители смогут проехать по временной дороге у путевода во Всеволожске

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Ее соединят с участком Колтушинского шоссе.

В скором времени во Всеволожске будет открыта временная дорога на время ремонта местного путепровода. Планируется, что проехать по ней можно будет уже в декабре. Об этом сообщила пресс-служба регионального дорожного комитета.

Движение по временному проезду переключат к участку Колтушского шоссе у железнодорожного переезда. Там будут обустроены подпорные стенки и обустроят канализацию с помощью специальной бурильной остановки.

Добавим, что на объекте находятся 95 рабочих, которые трудятся круглосуточно.

Ранее мы рассказали о том, что движение по переходу Верхне-Свирской ГЭС временно закроют в 2021 году.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: всеволожский район, дорожный ремонт, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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