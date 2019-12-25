Движение по переходу Верхне-Свирской ГЭС временно закроют в 2021 году

Сейчас администрация разрабатывает альтернативные варианты перевозок.

Мостовой переход Верхне-Свирской ГЭС в Подпорожье будет закрыт на время ремонта объекта – с марта 2021-ого до января 2022-ого года. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Отметим, что проездом пользуются примерно 2 тысячи жителей района за сутки. В данный момент разрабатывается альтернативный способ перевозки граждан. Глава администрации Подпорожского района уже рассказал о согласовании с РЖД железнодорожного сообщения между станцией Свирь и Подпорожьем. Кроме того, возможен вариант автобусных перевозок.

Решение будет окончательно принято к началу ремонтных мероприятий.

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Фото: tgc1.ru