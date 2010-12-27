С декабря между Москвой, Петербургом и Карелией запустят новый поезд

Путь составит около 20 часов.

Из Петербурга и Москвы со второго декабря появится поезд до Карелии. Он соединит столицу и Северную столицу с Петрозаводском и Сортавалой. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. По данным представителей организации, маршрут добавлен в целях развития туризма в Северо-Западном регионе страны.

Весь путь у пассажиров займет около 20 часов. Состав будет ходить в обоих направлениях. Например, из Петрозаводска он будет выезжать в 14:10, а прибывать в конечный пункт назначения - на следующий день в 10:16. Завершением маршрута станет Ленинградский вокзал в Москве. Из столицы отправиться до Карелии можно будет в 16:00 и быть в Петрозаводске к 12:10.

Известно, что запланированы остановки в Твери, Чудово, Петербурге (на Ладожском вокзале), Белоострове, зеленогорске, Выборге, Хийтоле, Элисенвааре, Яккиме, Сортавале и других станциях. Стоимость билета в один конец будет примерно равна 1,4 тысячи рублей. Продажа уже открыта.

Ранее Piter.tv писал о том, что в горный парк "Рускеала" в ноябре отправится дополнительный поезд.

Фото: Piter.tv

