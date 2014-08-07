С декабря из Петербурга начнут летать самолеты на Кубу

Рейсы запланированы один раз в 10-11 ночей.

С 26 декабря из Петербурга запустят чартерные рейсы на Кубу. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров.

Полеты из Пулково в Варадеро будет совершать авиакомпания AZUR air. С 26 декабря по 15 мая самолеты будут летать один раз в 10-11 ночей. Другие рейсы на курорты Кубы выполняются только из Москвы.

Цены на новогодние путевки на Кубу с вылетом из Петербурга начинаются от 273 тысяч рублей на двоих. Такая цена за отдых в 4-звездочном отеле по системе "все включено". При этом из Москвы аналогичные туры на 11 ночей стоят от 313 тысяч за двоих.

Ранее определились страны, где будут отдыхать петербуржцы на Новый год.

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