С дачи в Выборге угнали снегоболотоходы за 1,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Днем 12 марта в полицию Выборгского района Ленобласти обратилась 42-летняя местная жительница. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, дачу ее семьи на Моховой улице обокрали.

Выяснилось, что в период отсутствия семьи, с 28 февраля по 12 марта, на территорию частного участка проник неизвестный. Вор вскрыл двери гаража и похитил дорогостоящую технику супруга заявительницы. С дачи пропал подвесной мотор "Ямаха" и снегоболотоходы, сумма ущерба составила свыше 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестный открыто похитил деньги из частного дома в поселке Юкки.

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