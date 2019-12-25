В Петербурге усилят движение некоторых городских автобусов

В Смольном следят за ситуацией, связанной с перевозкой пассажиров.

С четверга, 9 апреля, в Петербурге усилят движение на некоторых городских маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба "Организатора перевозок".

Дополнительные автобусы пустят на маршруты №№2, 93, 101 в Кронштадт, №187 в Пушкин, №190 в Шушары, №200 в Ломоносов, №211 в Зеленогорск и №397 в Парголово. Кроме того, будут уменьшен интервал движение в час-пик для автобусов №№ 24, 28, 37, 151, 152 и 109. Маршрут №109А вновь продолжит свое движение. По всей видимости, эти направления пользуются спросом у петербуржцев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге во время самоизоляции продолжат работать транспортные компании и гостиницы.

Фото: vk.com/vmeste_s_pat