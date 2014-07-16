С борта корабля ВМС США сняли учения российских военных в Черном море

Кадры сделаны с американского эсминца "Росс".

С борта корабля Военно-морских сил США сняли учения российских военных в Черном море. Об этом сообщил американский журналист, принимавший участие в маневрах НАТО в рамках Sea Breeze. Специалист заметил, что видеосъемка велась с борта эсминца "Росс".на кадрах зафиксирован корабль ВМФ РФ "Ладный" и боевые самолеты, которые отрабатывали маневры в воздухе.

Напомним, что на северо-западе Черного моря Североатлантический альянс проводят военные тренировки по программе Sea Breeze. В мероприятиях задействовано свыше пяти тысяч военнослужащих альянса, 40 самолетов, 32 корабля из 32 стран. К участию в учениях приглашены силы Украины и Грузии.

Авиация РФ провела учебно-боевые полеты над Черным морем.

Видео: Twitter / Nolan Peterson