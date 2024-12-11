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С бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна сняли судимость
Сегодня, 15:02
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С бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна сняли судимость

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Ходатайство экс-чиновник подал в ноябре прошлого года.

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил просьбу бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна о снятии с него судимости. Ходатайство экс-чиновник подал в ноябре прошлого года.

Глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила в своём Telegram-канале, что запрос господина Оганесяна был одобрен, и судимость снята раньше установленного срока её погашения.

В своём обращении Марат Оганесян отметил, что полностью отбыл назначенное наказание, соблюдая условия, необходимые для досрочного снятия судимости. Среди этих условий были безупречное поведение и полное возмещение ущерба.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти отправили в СИЗО фигурантов за поджог пункта сбора гумпомощи.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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