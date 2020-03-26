К лету в Петербурге целиком отмоют 400 лицевых фасадов жилых зданий

Семь тысяч фасадов станут чистыми на уровне первого этажа.

В апреле в Петербурге начнется традиционный сезон городского благоустройства. В ходе подготовки к месячнику в Северной столице уже закрыли сады, парки и скверы на просушку, снова принимать посетителей они начнут примерно с 24 апреля. Также в городе уже начали отмывать дороги и площади, а ближе к лету планируется высадить на клумбах свежие цветы. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на комблаг.

Кроме того, коммунальщики начали работу с жилыми домами: в зданиях убирают парадные, отмывают окна, полы и лифты, входные двери, светильники и шахты мусоропроводов. В этом году из-за пандемии коронавируса самые "трогательные" места в жилых домах – ручки, кнопки лифта и домофонов, перила – будут мыть особенно тщательно с применением дезинфицирующих средств. Стоимость услуг для жителей при этом не повысится.

К лету в городе отмоют от грязи и пыли семь тысяч фасадов жилых зданий на уровне первого этажа и порядка 400 – целиком. В прошлом году во время весеннего месячника коммунальщики помыли 300 домов целиком и семь тысяч фасадов на уровне первого этажа.

В Петербурге подготовили 2 млн саженцев для улиц и скверов.

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