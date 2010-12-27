Многомиллиардный иск к предприятию подан компанией "Развитие и инвестиции»".

Во вторник. 22 октября. стало известно о том, что в Петербурге с "Водоканала" пытаются взыскать почти 8 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные в картотеке арбитражного суда.

Известно, что в дело проступило в производство 17 октября. Многомиллиардный иск к предприятию подан компанией "Развитие и инвестиции".

Известно, что 15 октября "Водоканал" ответный иск на 2 млрд рублей к "Развитию и инвестициям". Ведомство также заявила, что компания не выполняет условия по договору.

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