С Плесецка проведён успешный пуск баллистической ракеты "Сармат"

Владимир Путин поздравил военных с успешным летным испытанием оружия.

С Плесецка проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороны России. Они опубликовали видео с записью данной космической миссии в социальных сетях. Известно, что боеголовка стартовала с площадки государственного испытательного космодрома, расположенной в Архангельской области в 15:12 по московскому времени 20 апреля.

Из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. пресс-служба Минобороны России

Эксперты уточнили, что все учебные боевые блоки вовремя прибыли в заданный район, расположенный на полигоне Кура на российском полуострове Камчатка. Президент страны Владимир Путин уже поздравил военных с успешным испытанием межконтинентального оружия. В рамках первого летного испытания ученые оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений ракеты тяжелого класса. "Сармат" должен находиться на вооружении армии России после всех тестов. Он заменит на посту "Воеводу".

Шойгу: летные испытания ракеты "Сармат" завершат в 2022 году.

Фото и видео: Минобороны России