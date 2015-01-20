С Невского проспекта увозят деревья в кадках

Непосредственно само растение стоит — 124,5 тысячи рублей.

С Невского проспекта начали увозить липы, которые посадили весной этого года в кадки с расчетом на осеннюю пересадку. Об этом пишет "Фонтанка".

В комитете по благоустройству уточнили, что оставшиеся посадки вывезут в ближайшие дни. Весной их поставили на Невском проспекте, Малой Садовой улице, улице Восстания, у арки Главного штаба и на Малой Конюшенной улице. За 72 дерева со всеми работами бюджет города заплатил 14,1 млн рублей, то есть почти по 200 тысяч за дерево. Непосредственно само растение стоит меньше — 124,5 тысячи рублей.

Ранее в Смольном объяснили, почему на Невском не сажают деревья. Власти придумали альтернативу. Кадки с деревьями появились у Аничкова моста, на Малой Садовой улице, у Московского вокзала и у арки Главного штаба. В общей сложности — 68 деревьев. К ним посадили петунии, пеларгонии, колеусы, вербейники, бегонии, вербены, ипомеи.

Фото: ВКонтакте / Анатолий Повелий