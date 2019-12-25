В Смольном объяснили, почему на Невском не сажают деревья. Власти придумали альтернативу

Глава комблага пообещал, что за деревьями будут ухаживать.

В Комитете по благоустройству решили оригинально озеленить центр города и установить кадки с липами и цветами. Такое благоустройство решили провести пока в тестовом режиме.

Кадки с деревьями появились у Аничкова моста, на Малой Садовой улице, у Московского вокзала и у арки Главного штаба. В общей сложности — 68 деревьев. К ним посадили петунии, пеларгонии, колеусы, вербейники, бегонии, вербены, ипомеи.

Этим липам по 8-9 лет, их вырастили в отечественном питомнике. Климат там схож с нашим, поэтому сомнений в том, что саженцы приживутся, нет. Василий Пониделко, глава комитета по благоустройству.

Липы простоят до конца лета. По словам Пониделко, их будут регулярно удобрять, поливать и пропалывать. В осенний сезон деревья "переселятся" в парки и скверы. Комитет проведет голосование среди жителей, чтобы они выбрали, куда пересадить деревья.

Глава ведомства также объяснил, почему на Невском проспекте не сажают деревья. Петербуржцы периодически обращают внимание на то, что городу не хватает зелени.

Но посадить деревья вдоль такой оживленной трассы, под которой сокрыты разветвленные инженерные сети, где круглые сутки напряженный автомобильный трафик и высокая антропогенная нагрузка, крайне проблематично. Растениям здесь очень некомфортно. Однако, если этот опыт окажется удачным, планируем организовывать озеленение Невского проспекта ежегодно. Василий Пониделко.

Горожане обратили внимание на кадки еще на прошлой неделе. В частности, фотографии в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" публиковал активист Ярослав Костров. Некоторые жители переживают, что деревья могут погибнуть.

Фото: ВКонтакте / Анатолий Повелий