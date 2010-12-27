С тротуара у дома Вавельберга на Невском проспекте убрали ограждения

ГАТИ не нашла причин для размещения ограждения у дома.

Дома №7-9 по Невскому проспекту, иначе известные как дом Вавельберга и бывшее здание авиакасс, освободились от строительных ограждений. Тротуар у дома распорядилась освободить государственная административно-техническая инспекция, сообщили 18 декабря в пресс-службе структуры.

Как выяснилось, с 2013 года вдоль этих домов стоит временное ограждение, которое установили для работ по реконструкции здания. Ограждение значительно сужало ширину тротуара и мешало людям идти по пешеходной части проспекта. ГАТИ выяснила, что работы, требующие ограждения, в доме или возле него не проводятся, поэтому от заказчика реконструкции потребовали демонтировать ограждение.

На данный момент тротуар у дома Вавельберга свободен.

Кировский завод установил новый станок Skoda за 6 млн евро.

Фото: скрин Google-карты