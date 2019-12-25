С Мурманского шоссе временно снимут ограничения

Решение было принято, чтобы выпустить петербуржцев на выходные

В четверг, 24 июня, пресс-служба администрации Ленобласти сообщила о принятом решении снять ограничения движения на Мурманском шоссе на выезде из Петербурга на половину суток, чтобы выпустить дачников.

Ограничения снимут с 10 часов утра пятницы, 25 июня, и до 13 часов 26 июня. Благодаря этому региональные трассы Ленобласти и улично-дорожная сеть Петербурга разгрузятся.

С часа дня 26 июня рабочие начнут фрезеровать асфальт на первой полосе в сторону области. Ночью с 27 на 28 июня начнут укладывать новый асфальт, отметили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". После выходных работы будут выполнять по графику. В ведомстве уточнили, что специалисты работают круглосуточно.

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Фото: Piter.tv