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С Мурманского шоссе временно снимут ограничения
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С Мурманского шоссе временно снимут ограничения

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Решение было принято, чтобы выпустить петербуржцев на выходные

В четверг, 24 июня, пресс-служба администрации Ленобласти сообщила о принятом решении снять ограничения движения на Мурманском шоссе на выезде из Петербурга на половину суток, чтобы выпустить дачников. 

Ограничения снимут с 10 часов утра пятницы, 25 июня, и до 13 часов 26 июня. Благодаря этому региональные трассы Ленобласти и улично-дорожная сеть Петербурга разгрузятся. 

С часа дня 26 июня рабочие начнут фрезеровать асфальт на первой полосе в сторону области. Ночью с 27 на 28 июня начнут укладывать новый асфальт, отметили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". После выходных работы будут выполнять по графику. В ведомстве уточнили, что специалисты работают круглосуточно. 

 Ранее мы писали, что в Выборге ежедневно выполняют влажную уборку дорог.

Фото: Piter.tv

Теги: мурманское шоссе, ограничение движения
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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