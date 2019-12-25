С Литейного моста ночью снимали упрямого пьяного экстремала

Мужчина отказывался слезать с моста.

В двенадцатом часу ночи в пятницу, 4 декабря, на металлических конструкциях опор Литейного моста прохожие увидели мужчину. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Явно нетрезвый экстремал с обмотанными бинтами ногами отказывался слезать с моста, но не планировал прощаться с жизнью. Спустя почти полчаса силами полиции и специально вызванного катера мужчину поймали, объявив план перехвата. Мостовым "скалолазом" оказался 29-летний житель Карелии, медики диагностировали у него температуру и госпитализировали в больницу.

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Фото: Piter.TV