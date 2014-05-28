С Ленинградского вокзала отправится туристический поезд "Культурный Петербург"

Туристы посетят город на Неве, Петергоф, Царское Село и Павловск.

Через месяц, 18 июля, из Москвы отправится в путь поезд "Культурный Петербург". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ОЖД "СПб-Главный".

Состав тронется с Ленинградского вокзала. Пассажиры будут ехать четыре дня. Остановки будут сделаны на Балтийском вокзале, в Новом Петергофе, на Витебском вокзале, в Павловске, а затем рейс вернется в столицу страны.

Туристы посетят город на Неве, Петергоф, Царское Село и Павловск.

Ранее на Piter.tv: центр Петербурга перекроют на время "Алых парусов".

Фото: Telegram / СПб-Главный