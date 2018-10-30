С Казанской улицы чиновники выселяют незаконный хостел

Сотрудники Центра повышения эффективности наведались в нелегальный мини-отель в центре города.

В Адмиралтейском районе Петербурга специалисты из Комитета по контролю за имуществом выселяют незаконный хостел. Мини-отель занимал цокольный этаж на Казанской улице,41 А. Владелец оборудовал территорию около 70 квадратных метров. Чиновники пресекли незаконную предпринимательскую деятельность 4 марта.

По данным Смольного, предприниматель не заключала договор аренды на данное пространство, поэтому проводил деятельность по сдаче номеров без правовых оснований. Также представители пресс-службы ведомства отметили, что нарушителем оказалась петербурженка.

Согласно документации, бизнес-леди в 2009 году выкупила соседнее помещение и осуществила самозахват ближайшего пространства. Освободить объект в установленные сроки женщина не смогла. В результате сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества приступили к освобождению территории в принудительном порядке.

Напомним, что Смольный выделит деньги на строительство ревматологического корпуса.

Фото: пресс-служба ККИ