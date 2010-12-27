Смольный выделит деньги на строительство ревматологического корпуса

Врио губернатора поручил чиновникам обеспечить средства на создание нового помещения для 25 клинической больницы.

Александр Беглов поручил правительству города выделить денежные средства на создание нового корпуса ревматологической больницы 25. В течение года будет спроектировано здание. Строительство начнется к 2020 году. Об этом сообщают специалисты из пресс-службы Смольного.

Отметим, что клиническая больница считается крупнейшим медицинским сооружением в Северо-Западном регионе страны. Она существует на территории Северной столицы около 30 лет. Врачи учреждения занимаются диагностикой и лечением сложных случаев, связанных с ревматическими заболеваниями.

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Фото: Piter.tv