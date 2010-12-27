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Смольный выделит деньги на строительство ревматологического корпуса
Сегодня, 15:10
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lesjasap

Смольный выделит деньги на строительство ревматологического корпуса

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Врио губернатора поручил чиновникам обеспечить средства на создание нового помещения для 25 клинической больницы.

Александр Беглов поручил правительству города выделить денежные средства на создание нового корпуса ревматологической больницы 25. В течение года будет спроектировано здание. Строительство начнется к 2020 году. Об этом сообщают специалисты из пресс-службы Смольного.

Отметим, что клиническая больница считается крупнейшим медицинским сооружением в Северо-Западном регионе страны. Она существует на территории Северной столицы около 30 лет. Врачи учреждения занимаются диагностикой и лечением сложных случаев, связанных с ревматическими заболеваниями.  

Ранее Piter.tv писал о том, что Максим Резник обжалует решение суда по иску к Беглову.

Фото: Piter.tv

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Теги: ревматологический корпус, строительство больницы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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