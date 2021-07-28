Мишустин отчитал власти Комсомольска-на-Амуре

Его не утроило долгое строительство детской больницы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре и осмотрел детский больничный комплекс, строительство которого в настоящее время заморожено. Об этом сообщает телеканал "360".

Глава российского правительства подчеркнул, что это уже не первый проект на территории региона, который находится в статусе долгостроя. Мишустин назвал такое отношение "безалаберным".

Все средства были выделены, экспертиза проведена, подрядчик установлен, все было продумано. Почему это не построено? Это такая же безалаберность, как вчера, когда мы посещали аэропорт. А кто будет отвечать за то, сколько детей болело, сколько не было оказано помощи в трудное время. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он заявил, средства на завершение проекта будут выделены из федерального бюджета под личную ответственность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Мишустин также поручил выявить виноватых в данной ситуации.

Ранее Мишустин призвал активнее подключать авиацию при тушении пожаров в Якутии.

Видео: