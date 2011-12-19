  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:58
79
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

С Индустриального проспекта уберут 150 тысяч кубометров мусора

0 0

Работы завершатся уже в этом месяце.

Пресс-служба Красногвардейского района показала, как выглядит место, в котором появится парк электробусов. Видео было опубликовано в группе "#Районбезсвалок" в ВКонтакте.

До конца сентября крупнейшая свалка на Индустриальном проспекте будет ликвидирована. С территории вывезут 150 тыс. кв. метров мусора. Затем на месте появится парк для электробусов на 400 транспортных средств. 

Вот так территорию выглядела в конце июня 2021-го года:

Проектно-изыскательские работы по созданию парка должны завершиться во втором квартале 2022-го года. Транспортное предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент у "Пассажиравтотранса" есть 10 электробусов. 

Видео и фото: ВКонтакте #Районбезсвалок

Теги: парк электробусов, свалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии