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С Финляндского вокзала отправился исторический поезд в "Путь Победы"
Сегодня, 18:18
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С Финляндского вокзала отправился исторический поезд в "Путь Победы"

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Это был единственный маршрут, который связывал осажденный город с остальной страной с сентября 1941 года по март 1943 года.

В Петербурге от Финляндского вокзала на станцию Ладожское озеро отправится ретропоезд "Путь Победы" 6 мая, в субботу. По нему вывозили ленинградцев из блокадного города. 

Это был единственный маршрут, который связывал осажденный город с остальной страной с сентября 1941 года по март 1943 года. Путешествие на поезде будет сопровождаться театрализованным представлением. 

Ранее мы писали, что с 29 апреля между Москвой и Петербургом снова начнет ходить"Невский экспресс". До этого "Невский экспресс" находился на капитальном ремонте.

Фото: Piter.tv
 

Теги: поезд, финляндский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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