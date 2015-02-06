С Финляндского вокзала отправился исторический поезд в "Путь Победы"

Это был единственный маршрут, который связывал осажденный город с остальной страной с сентября 1941 года по март 1943 года.

В Петербурге от Финляндского вокзала на станцию Ладожское озеро отправится ретропоезд "Путь Победы" 6 мая, в субботу. По нему вывозили ленинградцев из блокадного города.

Это был единственный маршрут, который связывал осажденный город с остальной страной с сентября 1941 года по март 1943 года. Путешествие на поезде будет сопровождаться театрализованным представлением.

Ранее мы писали, что с 29 апреля между Москвой и Петербургом снова начнет ходить"Невский экспресс". До этого "Невский экспресс" находился на капитальном ремонте.

Фото: Piter.tv

