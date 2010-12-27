С Екатерингофского моста сняли исторические таблички 

Объекты отправили на реставрацию.

В понедельник, 18 июня, петербуржцы забили тревогу из-за пропажи памятных табличек на Екатерингофском мосту. Они поделились фотографией с места "преступления" в соцсетях.

Сегодня обратили внимание что с павильона разводного механизма Екатерингофского моста пропали доски с надписями и ограждение лестницы павильона разводного механизма. Объект культурного наследия России регионального значения. Информации о том что объект на реконструкции нет заявил очевидец

Администрация района успокоила горожан. Как оказалось, объекты отправили на реставрацию. Ранее "Мостотрест" заключил контракт с подрядчиком на сумму в 39,9 млн рублей. Компания должна отреставрировать перила и обновить краску на ограждениях Екатерингофского моста.

Ранее мы сообщали о том, что Иван Болтенков стал врио генерального директора ГУП "ТЭК СПб".

Фото:дтп и чп петербург/вк