Иван Болтенков стал и.о. генерального директора ГУП "ТЭК СПб"

Он будет отвечать за стратегическое развитие компании и за решение текущих операционных вопросов.

Иван Болтенков стал исполняющим обязанности генерального директора ГУП "ТЭК СПб". Он будет отвечать за стратегическое развитие компании и за решение текущих операционных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, Иван Болтенков родился в 1978 году в Кемеровской области. В 2000 году он окончил петербургский горный институт. В 2005-2007 гг. был начальником планово-экономического отдела, а затем руководил управлением по финансам "Петербургтеплоэнерго".

С 2009 года Болтенков занимал пост первого зампреда Комитета по тарифам Петербурга. В 2015 году стал замначальника управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. В 2018 году занял пост заместителя губернатора Ненецкого автономного округа по межрегиональному взаимодействию и тарифной политике.

Ранее мы писали, что глава ГУП "ТЭК СПб" покидает пост.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"