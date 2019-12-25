У жителя Оренбурга угнали "Инфинити" в Петербурге

Иномарку похитили с Будапештской улицы.

23 апреля в полицию поступил звонок от мужчины 1982 года рождения с информацией об угоне автомобиля. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, угонщик похитил "Инфинити" от дома №49 по ул Будапештской, принадлежащий его бывшей супруге. Стоимость иномарки 1 950 000 рублей.

Известно, что супруги являются жителями Оренбурга.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что неизвестный угнал у инженера иномарку с улицы Ивана Фомина.

Фото: Pixabay