  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 9 на 10 июля петербуржцы смогут увидеть пролет кометы
Сегодня, 15:50
82
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С 9 на 10 июля петербуржцы смогут увидеть пролет кометы

0 0

Лучшее время для наблюдений - час ночи.

С 9 по 10 июля жители Петербурга увидят комету, которую открыли в 2011 году. Об этом сообщили в tg-канале "Астро Фото Болото".

Готовимся наблюдать комету C/2017 K2 (PANSTARRS). Низко на юго-восточном горизонте. Для Петербурга лучшее время для наблюдений – около часа ночи, яркость кометы оставляет желать лучшего.

Астро Фото Болото

Напомним, в Ленобласти 10 июля жара не отступит. В нем в некоторых районах пройдут дожди и ливни. Местами возможны грозы. 

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото

Теги: космос, природное явление, пролет кометы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии