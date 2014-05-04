С 9 на 10 июля петербуржцы смогут увидеть пролет кометы

Лучшее время для наблюдений - час ночи.

С 9 по 10 июля жители Петербурга увидят комету, которую открыли в 2011 году. Об этом сообщили в tg-канале "Астро Фото Болото".

Готовимся наблюдать комету C/2017 K2 (PANSTARRS). Низко на юго-восточном горизонте. Для Петербурга лучшее время для наблюдений – около часа ночи, яркость кометы оставляет желать лучшего. Астро Фото Болото

Напомним, в Ленобласти 10 июля жара не отступит. В нем в некоторых районах пройдут дожди и ливни. Местами возможны грозы.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото