В Ленобласти 10 июля жара не отступит

В регионе ожидаются ливни.

В Ленобласти в воскресенье, 10 июля, синоптики обещают знойную и дождливую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками, временами будет выглядывать солнце. Днем в некоторых районах пройдут дожди и ливни. Местами возможны грозы.

Подует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью градусники на окнах будут показывать +11...+16 градусов. Днем потеплеет до +20...+25 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем мало меняться.

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