С 9 февраля в трех районах Петербурга вводят новые ограничения движения

Водопровод и инженерные сети перекроют улицы Петербурга в феврале.

С 9 и 10 февраля в Санкт-Петербурге начнут действовать новые ограничения движения транспорта в трех районах города. Изменения связаны со строительством и реконструкцией инженерных сетей.

В Кировском районе с 9 по 15 февраля будет ограничено движение транспорта по улице Маршала Казакова на участке от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова. Ограничения вводятся из-за строительства водопроводных сетей. В Красногвардейском районе ограничения начнут действовать с 9 февраля и продлятся до 15 марта. Движение транспорта будет ограничено по Волго-Донскому проспекту от дома 29 строение 2 по Волго-Донскому проспекту до Безымянного ручья. Причина — строительство инженерных сетей.

В Петроградском районе с 10 февраля по 2 марта полностью закроют движение транспорта по улице Сперанского от проспекта Добролюбова до тупика, а также по проспекту Добролюбова на пересечении с улицей Сперанского. Ограничения связаны с реконструкцией водопровода.

Ранее сообщалось о введении ограничений движения транспорта в Адмиралтейском районе с 7 февраля.

Фото: Piter.tv