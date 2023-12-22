С 9 февраля Троицкий мост украсит яркая красная подсветка

Праздник пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона и завершится 28 января 2025 года. Зеленый Дракон является символом силы, чести, мужества, успеха и справедливости.

Петербург начинает отмечать Китайский Новый год. В честь праздника Троицкий мост украсит яркая красная подсветка. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Подсветка будет включаться с 9 по 24 февраля. Жители Поднебесной в ночь на 10 февраля встретят Новый год по лунному календарю. Он пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона и завершится 28 января 2025 года. Зеленый Дракон является символом силы, чести, мужества, успеха и справедливости.

Биржевой мост тоже получил новую художественную подсветку. Ее передали в оперативное управление "Ленсвета". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике. На переправе установили 660 новых светодиодных светильников. Специалисты сделали акцент на орнаменте перильных ограждений переправы с изображением трезубца Нептуна. На этом участке самое яркое освещение.

Ранее мы писали, что разрешение на строительство Большого Смоленского моста выдано в Петербурге.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике