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С 9 февраля Троицкий мост украсит яркая красная подсветка
Сегодня, 10:43
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С 9 февраля Троицкий мост украсит яркая красная подсветка

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Праздник пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона и завершится 28 января 2025 года. Зеленый Дракон является символом  силы, чести, мужества, успеха и справедливости. 

Петербург начинает отмечать Китайский Новый год. В честь праздника Троицкий мост украсит яркая красная подсветка. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Подсветка будет включаться с 9 по 24 февраля. Жители Поднебесной в ночь на 10 февраля встретят Новый год по лунному календарю. Он пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона и завершится 28 января 2025 года. Зеленый Дракон является символом  силы, чести, мужества, успеха и справедливости. 

Биржевой мост тоже получил новую художественную подсветку. Ее передали в оперативное управление "Ленсвета". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике. На переправе установили 660 новых светодиодных светильников. Специалисты сделали акцент на орнаменте перильных ограждений переправы с изображением трезубца Нептуна. На этом участке самое яркое освещение. 

Ранее мы писали, что разрешение на строительство Большого Смоленского моста выдано в Петербурге. 

Фото: Telegram / Комитет по энергетике

 

Теги: китайский новый год, красная подсветка, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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