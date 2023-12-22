С 8 по 14 апреля в Петербурге пройдет "Неделя чистоты"

За порядком и чистотой будут следить инспекторы ГАТИ.

В Петербурге с 8 по 14 апреля пройдет "Неделя чистоты". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В этот период владельцев объектов и элементов благоустройства попросили очистить фасады от посторонних графических изображений, помыть фасады и окна. Кроме того, петербуржцев призвали очистить свои территории от мусора, песка и иных загрязнений.

За порядком и чистотой будут следить инспекторы ГАТИ. Они проведут мониторинг объектов. Кроме того, специалисты будут вести ежедневную статистику по осмотренным объектам, выявленным и устраненным благодаря профилактическим мерам нарушениям.

Отметим, что акция "Неделя чистоты" впервые проводилась в 2020 году. В прошлом году доля выявляемых нарушений составила 27 процентов.

Ранее мы писали, что в библиотеке Гоголя пройдёт фестиваль "Гоголевская неделя".

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству