С 8 июня в центре Петербурга ограничат движение транспорта

В связи с ремонтов тротуара на Дворцовой набережной ограничат движение от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что с 8 июня на нескольких улицах Петербурга ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение ограничат на нечетной стороне проспекта Маршала Жукова от проспекта Ветеранов до дома № 72 на проспекте Маршала Жукова. Водители не смогут там проехать до 31 августа. Кроме того, дороги перекроют на на перекрестке улиц Замшиной и Васенко.

В ведомстве также отметили, что ограничения коснуться движение от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки. Участок закроют для автомобилистов с 8 по 17 июня, а также с 25 июня по 8 июля.

Ранее мы сообщали о том, что на набережной канала Грибоедова завершили капитальный ремонт.

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