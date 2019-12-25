На набережной канала Грибоедова завершили капитальный ремонт

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что на набережной канала Грибоедова завершился капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".
На этом участке устранили дефекты бутовой кладки тела набережной. Также набережную канала Грибоедова укрепили с помощью свай и отреставрировали около 365 исторических гранитных камней.
Помимо прочего, на набережной высадили высадили молодые деревья.
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Фото:пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"
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