На набережной канала Грибоедова завершили капитальный ремонт

После ремонта тротуары и газоны были восстановлены, а также вдоль набережной высадили молодые деревья.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что на набережной канала Грибоедова завершился капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

На этом участке устранили дефекты бутовой кладки тела набережной. Также набережную канала Грибоедова укрепили с помощью свай и отреставрировали около 365 исторических гранитных камней.

Помимо прочего, на набережной высадили высадили молодые деревья.

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Фото:пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"