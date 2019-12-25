Петербург попал в топ-5 популярных направлений для путешествий на лето

Северная столица заняла третьей место, уступив курортам Краснодарского края и Крыму.

Аналитики сервиса "Яндекс. Путешествия" опросили около пяти тысяч россиян, чтобы узнать их планы на лето. Исследование проводилось в конце мая текущего года, пишет пресс-служба компании.

Согласно полученным данным, 76% опрошенных хотели бы отправиться в отпуск, при чем только 14% из них выбрали для путешествия июнь. В июле и августе желающих отдохнуть оказалось гораздо больше – 41% и 45% соответственно. 65% россиян планируют провести отпуск на территории РФ, 35% - за границей.

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция, Испания, Италия, Греция и Кипр. В топ-10 также попали Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.

Что касается российских направлений, то больше всего желающих отдохнуть в Сочи и на курортах Краснодарского края. Далее следует Крым. Тройку лидеров замыкает Петербург. Также в топ-5 попали Байкал и Алтай.

Ранее в Ассоциации туроператоров рассказали, куда можно отправиться летом.

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