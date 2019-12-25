В Ассоциации туроператоров рассказали, куда можно отправиться летом

Сейчас ажиотажного спроса нет нигде.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "78" рассказала, когда и куда можно бронировать туры на лето.

По словам Ломидзе, все зависит от того, куда планируется поездка. Например, если речь идет о санатории в Краснодарском крае, то забронировать тур можно уже сейчас. Если вы хотите отдохнуть в Алтайском крае, то такая возможность появится с 8 июня. Однако уже сейчас можно начать сканировать и искать выгодные предложения.

Узнать актуальную информацию о том, какие регионы откроются после карантина в ближайшее время, можно на сайте Russia.travel. Отнюдь не все из них – морские курорты.

В течение июня с туристическими целями можно будет посетить 23 региона России, однако при условии, если место, в котором вы проживаете, тоже открыто, и оттуда можно выезжать. В заключении Майя Ломидзе добавила, что сейчас ажиотажного спроса нет нигде.

Ранее мы писали, что с 15 июня Италия начнет принимать туристов из России.

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