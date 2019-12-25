С 7 июня закрывается движение транспорта по Вертолетной улице 

В Московском районе продолжаются работы по ремонту дороги. С 7 по 9 июня закрывается движение транспорта по Вертолетной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд заблокируют на участке от улицы Пилотов до Взлетной улицы, включая перекресток с Взлетной улицей.
Объезд: улица Пилотов, Штурманская улица.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Ранее мы писали, что в поселке Петро-Славянка по улице Коммунаров закрывается движение.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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