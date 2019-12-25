С 7 июня закрывается движение транспорта по Вертолетной улице 

Проезд заблокируют на участке от улицы Пилотов до Взлетной улицы, включая перекресток с Взлетной улицей.

В Московском районе продолжаются работы по ремонту дороги. С 7 по 9 июня закрывается движение транспорта по Вертолетной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд заблокируют на участке от улицы Пилотов до Взлетной улицы, включая перекресток с Взлетной улицей.

Объезд: улица Пилотов, Штурманская улица. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что в поселке Петро-Славянка по улице Коммунаров закрывается движение.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ