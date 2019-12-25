С 5 июля закроется трамвайное движение по 2-му Муринскому проспекту

Ограничение продлится до 1 августа.

С половины шестого утра в понедельник, 5 июля, дорожники закрывают трамвайное движение по 2-му Муринскому проспекту от площади Мужества до Светлановской площади.

Перекрытие связано с производством дорожных работ, передает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс". Работы будут длиться до 04 :04 1 августа.

Из-за этого маршрут трамвая №40 изменится: от станции "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до Большого Сампсониевского проспекта, затем по Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Политехнической улице, Тихорецкому проспекту до конечной станции "Тихорецкий проспект".

Также изменится маршрут трамвая №50: от конечной станции "Придорожная аллея" до площади Мужества, далее по Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Большому Сампсониевскому мосту до Светлановской площади, затем до конечной станции "Улица Шаврова".

Ранее мы писали, что движение по Прилукской улице ограничат до октября 2022 года.

Фото: Piter.tv