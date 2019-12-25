Движение по Прилукской улице ограничат до октября 2022 года

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о новых ограничениях в движении транспорта, которые вступят в силу с 26 июня.

На сутки, то есть до 27 июня, будет закрыто движение по улице Хлопина от Политехнической улицы до Гжатской улицы. "ПетербургГаз" будет прокладывать инженерные сети.

С 26 июня по 16 июля ограничат движение по Хрустальной от улицы Бехтерева до Смоляной улицы. Ограничение связано с прокладкой инженерных сетей, но уже "Водоканала".

Самые масштабные работы начнутся на Прилукской улице. Там движение на участке от Днепропетровской до Тамбовской улицы ограничат до 14 октября 2022 года.

Фото: Piter.TV