С 5 августа запустят новый поезд между Петербургом и Самарой

Остановки будут в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани.

Новый скорый поезд из Петербурга в Самару запустят с 5 августа. Он будет курсировать через день, передают в РЖД.

Остановки будут в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани. Продажа билетов уже стартовала.

Как рассказали в пресс-службе РЖД, особой популярностью продолжают пользоваться билеты на поезда, следующие на юг России. В связи с высоким спросом планируется запустить дополнительные составы на юг, а также запустить новые поезда по направлениям "Уфа — Имеретинский курорт", "Адлер — Москва", "Казань — Анапа".

Ранее мы писали, что "Метеоры" до Кронштадта будут делать остановку в Петергофе. Смешанный маршрут из Петербурга до Кронштадта с остановкой в Петергофе с использованием железнодорожного и водного транспорта организован с 17 июля на летний период.

Фото: Piter.tv

